Отравление Навального: Россия должна наказать виновных, - страны G7

Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел стран Большой семерки, передает " Укринформ ".

"Любое использование химического оружия где угодно, когда-либо, кем-либо, при любых обстоятельствах является неприемлемым и нарушает международные нормы, запрещающие применение такого оружия. Мы, министры иностранных дел G7, призываем Россию немедленно и вполне прояснить , кто ответственен за это возмутительное отравления и, помня об обязательствах России в соответствии с Конвенцией о химическом оружии, привлечь виновных к ответственности ", - отмечается в заявлении.

Подписанты подчеркнули, что "это нападение на лидера оппозиции Навального является еще одним серьезным ударом по демократии и политическому плюрализму России".

"Он представляет серьезную угрозу мужчинам и женщинам, вовлеченным в отстаивание политических и гражданских свобод, которые Россия сама обязалась гарантировать. Мы призываем Россию соблюдать свои обязательства в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах, и гарантировать гражданам эти права, в том числе право на свободу самовыражения ", - отметили министры иностранных дел G7.

Дипломаты пообещали "и в дальнейшем тщательно следить за тем, как Россия реагирует на международные призывы относительно возмутительного отравления господина Навального".

"Мы решительно настроены поддерживать демократию, верховенство права и права человека в России и увеличить поддержку российского гражданского общества", - говорится в заявлении.

Напомним: 20 август российском оппозиционному политику Алексею Навальному стало плохо в самолете, которым он возвращался из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в Омске, политика был срочно госпитализирован в местную больницу. Через 2 дня его перевезли в Берлин.