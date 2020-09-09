Обладатель титула "Мистер Вселенная" внезапно умер в 32 года
9 сентября, 2020, 15:48
Чешский бодибилдер Якуб Шубрт, который выигрывал юниорский турнир "Мистер Вселенная-2014", скоропостижно скончался в возрасте 32 года
Об этом сообщается на странице Шубрта в facebook.
Причиной смерти спортсмена стала полиорганная недостаточность.
Шубрт начал заниматься бодибилдингом в подростковом возрасте. В 21 год чех выиграл юниорский турнир "Мистер Вселенная".
В 2014 году Якуб Шубрт занял третье место на турнире Olympia Amateur Europe.
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