Обладатель титула "Мистер Вселенная" внезапно умер в 32 года

9 сентября, 2020, 15:48

Чешский бодибилдер Якуб Шубрт, который выигрывал юниорский турнир "Мистер Вселенная-2014", скоропостижно скончался в возрасте 32 года

Об этом сообщается на странице Шубрта в facebook.

Причиной смерти спортсмена стала полиорганная недостаточность.

Шубрт начал заниматься бодибилдингом в подростковом возрасте. В 21 год чех выиграл юниорский турнир "Мистер Вселенная".

В 2014 году Якуб Шубрт занял третье место на турнире Olympia Amateur Europe.

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