Нападение на Балуха: Amnesty International в Украине требует эффективного расследования

9 сентября, 2020, 22:47

Amnesty International выражает обеспокоенность из-за нападения на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха

Об этом сообщается на странице Amnesty International в Facebook.

"Владимир Балух провел за решеткой почти три года за сфабрикованное против него дело. Он также голодал в течение 206 дней в знак протеста. Активист, его родные и близкие заслуживают защиты и справедливости, и обязанность украинской власти это обеспечить", - говорится в заявлении правозащитной организации.

Напомним, бывшему политзаключенному Владимиру Балуху сломали ключицу и руку .

По словам свидетелей, экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха могли побить за то, что он сделал замечание на украинском русскоязычной компании.

Свидетельство по факту нападения на экс-пленника Кремля Владимира Балуха внесены в ЕРДР.

Балух находится в тяжелом состоянии.