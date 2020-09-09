Нападение на Балуха: Amnesty International в Украине требует эффективного расследования
9 сентября, 2020, 22:47
Amnesty International выражает обеспокоенность из-за нападения на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха
Об этом сообщается на странице Amnesty International в Facebook.
"Владимир Балух провел за решеткой почти три года за сфабрикованное против него дело. Он также голодал в течение 206 дней в знак протеста. Активист, его родные и близкие заслуживают защиты и справедливости, и обязанность украинской власти это обеспечить", - говорится в заявлении правозащитной организации.
- Напомним, бывшему политзаключенному Владимиру Балуху сломали ключицу и руку .
- По словам свидетелей, экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха могли побить за то, что он сделал замечание на украинском русскоязычной компании.
- Свидетельство по факту нападения на экс-пленника Кремля Владимира Балуха внесены в ЕРДР.
- Балух находится в тяжелом состоянии.
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