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Espreso.tvОбществоНападение на Балуха: Amnesty International в Украине требует эффективного расследования

Нападение на Балуха: Amnesty International в Украине требует эффективного расследования

Amnesty International выражает обеспокоенность из-за нападения на бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха

Об этом сообщается на странице Amnesty International в Facebook.

"Владимир Балух провел за решеткой почти три года за сфабрикованное против него дело. Он также голодал в течение 206 дней в знак протеста. Активист, его родные и близкие заслуживают защиты и справедливости, и обязанность украинской власти это обеспечить", - говорится в заявлении правозащитной организации.

  • Напомним, бывшему политзаключенному Владимиру Балуху сломали ключицу и руку .
  • По словам свидетелей, экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха могли побить за то, что он сделал замечание на украинском русскоязычной компании.
  • Свидетельство по факту нападения на экс-пленника Кремля Владимира Балуха внесены в ЕРДР.
  • Балух находится в тяжелом состоянии.

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