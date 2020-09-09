На квартал вперед: Нафтогаз обнародовал новый тариф поставки газа

9 сентября, 2020, 09:44

Нафтогаз введет тариф "Квартальный", который станет доступным на октябрь этого года и на первый квартал 2021 года лотами от 150 куб.м газа

Об этом сообщила пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

"С сентября 2020 тариф" Квартальный "будет доступен на четвертый квартал 2020 года и на первый квартал 2021 лотами до 150 тыс. Куб.м в рамках торгов на Украинской энергетической бирже (УЭБ)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по условиям тарифа, цена газа фиксируется в момент заключения сделки на бирже и будет неизменной весь квартал, а газ будет поставляться равными частями в течение квартала.

Нафтогаз также напомнил, что для населения также доступные тарифы "Годовой" и "Месячный".

Так, в компании отметили, что тариф "Годовой" лучше всего подходит для газоснабжающих компаний (газзбутив). Он учитывает средний профиль по пять лет, имеет привязку к ежедневному котировки газового хаба NCG, а также различные условия оплаты - предоплата, постоплата и подекадную оплату.

Тариф "Лунный" доступен в виде лота до 50 тыс. куб.м в УЭБ с фиксированной цене в течение месяца. Заказать газ в рамках этого тарифа можно с поставкой в текущем месяце, в месяц или в два месяца вперед.

Напомним, цена на газ для населения в сентябре выросла почти в полтора раза - до 4,7 грн / куб.м по тарифу "Лунный" от Нафтогаза.

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