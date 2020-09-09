На этот раз "из-за погоды": поднятие Delfi отложили еще на несколько дней

9 сентября, 2020, 11:02

Штормовое предупреждение об усилении северного ветра снова приостановило операцию по подъему танкера Delfi

Об этом сообщает " Думская ".

По прогнозу, порывы ветра будут достигать 14 м / с, что опасно для операции.

Как отмечают эксперты, для сложных судоподъемных и буксировочных работ нужна спокойная штилевая погода.

Однако, во вторник танкер продолжили облегчать - убирали оборудования с палубы. Рабочие с "газоризамы" удаляли трубы, лестницы и другие агрегаты. Как только погода позволит, подъем танкера продлят.

По замыслу инженеров, сначала из танков левого борта откачают воду, а с правого борта жестко закрепят лихтер (несамоходные баржи ГП), который будет играть роль понтона. Плавкран "Атлас-4" также будет выступать понтоном, его закрепят с левого борта.

После откачки воды танкер всплывет и всю конструкцию, состоящую из трех единиц (ГП, "Атлас-4" и Delfi) буксиры потянут в порт Черноморск.

Напомним, 7 сентября поднятия танкера Delfi раз отложили .

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