На Буковине в ДТП погиб 50-летний мотоциклист

9 сентября, 2020, 22:18

Автопроисшествие произошло сегодня в городе Хотин - столкнулись мотоцикл и микроавтобус

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.

ДТП произошло в городе Хотин Черновицкой области на улице Центральной. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Хотинского отделения полиции. Правоохранители выяснили, что 50-летний водитель мотоцикла Spark не учел дорожной обстановки, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter под управлением 44-летней местной жительницы.

В результате ДТП 38-летний пассажир мотоцикла получил телесные повреждения, а водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.