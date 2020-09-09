На Буковине в ДТП погиб 50-летний мотоциклист
В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мотоцикла скончался на месте происшествия, - сообщили в отделе коммуникации полиции Черновицкой области.
ДТП произошло в городе Хотин Черновицкой области на улице Центральной. На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа Хотинского отделения полиции. Правоохранители выяснили, что 50-летний водитель мотоцикла Spark не учел дорожной обстановки, выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с микроавтобусом Mercedes Sprinter под управлением 44-летней местной жительницы.
В результате ДТП 38-летний пассажир мотоцикла получил телесные повреждения, а водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.
Следователи полиции внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
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