Минфин закладывает в госбюджете-2021 дефицит на уровне 6% от ВВП

9 сентября, 2020, 11:26

Министерство финансов предполагает дефицит бюджета в 2021 году на уровне 6% от ВВП

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Госбюджет еще окончательно не сформирован. Сейчас идут консультации. В то же время мы должны учитывать нестабильную экономическую ситуацию в стране. Так, предполагается дефицит госбюджета на уровне 6% в 2021 году, 4,5% в 2022 и 3% в 2023 году. В этом году он на уровне 7,5% ВВП ", - цитирует пресс-служба слова заместителя министра финансов Романа Ярмоличева.

Ярмоличев также отметил, что существенным дополнительным ресурсом, который необходимо учесть в государственном бюджете, является решение об увеличении минимальной заработной платы.

По его словам, дополнительные расходы в государственном бюджете составляют около 47 млрд грн.

"Также при расчетах к проекту бюджета на 2021 год предусматривается сохранение соотношения между размерами должностного оклада работника I-го тарифного разряда ЕТС и минимальной заработной платой, сложившееся в текущем году", - отметил замминистра.

Ярмоличев добавил, что все предложения по финансированию различных сфер деталльно прорабатываться при принятии государственного бюджета с учетом приоритетов.

Ранее представитель Кабинета министров в парламенте Василий Мокан заявил, что правительство зарегистрирует в Верховной Раде проект Государственного бюджета в установленный законодательством срок , до 15 сентября.

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