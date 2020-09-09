Марцинкив попросил ума для министров, чтобы те вывели Ивано-Франковск с "красной" зоны

9 сентября, 2020, 19:54

На сегодняшнем брифинге мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что будет руководствоваться результатами опроса франковцев в решении об открытии детсадов и школ с 14 сентября

Об этом пишет KURS, передает "Еспресо.Захид" .

Мэр сообщил, что сегодня побывал в саду "Калинка" и в Франковском лицее №26 - проверил готовность учебных заведений к работе.

Марцинкив поблагодарил педагогов, которые с пониманием относятся к ситуации с отсрочкой начала учебного года. "И все-таки хочется пожелать: дай Бог ума министру здравоохранения и Кабинету министров, чтобы завтра все-таки пересмотреть Франковск из красной зоны в оранжевую и дать возможность детям возможность полноценного обучения", - высказался мэр.

Он анонсировал два опроса на своей странице в Фейсбуке - одно о работе школ, другое - детсадов в Киеве. "Выскажите свою позицию, ведь в пятницу будем принимать окончательное решение, что будем делать в понедельник. И мне важно мнение общества, как мы работаем ", - призвал мэр.

В настоящее время, сообщил Марцинкив, в больницах Франковска с коронавирусной болезнью и подозрением на нее находится 284 человека. 189 пациентов в ЦГКБ, 49 из них - из других городов и областей.

По словам Марцинкива, в реанимации ЦГКБ 11 больных, четверо на кислородной терапии СИПАП, более 40 в кислородной помощи. Одна пациентка заинтубована на ИВЛ. В реанимации больницы №1 четверо пациентов. В больнице 28 больных кислородной помощи, двое на кислородной терапии СИПАП.

С начала эпидемии в Ивано-Франковске и селах ОТГ подтверждено тестами 3503 случаев коронавируса. 85 человек умерли от осложнений болезни.