Лига наций: турнирные таблицы всех групп после 2-го тура

9 сентября, 2020, 07:32

8 сентября были сыграны последние матчи 2-го тура Лиги наций

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на flashscore.

Во 2-м туре Украина проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в турнирной таблице. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, захватили лидерство с 4 пунктами.

Третью позицию занимает Германия, 6 сентября сыграла на выезде вничью со Швейцарией 1: 1 и набрала 2 очка. Швейцарцы с 1 баллом - четвертые.

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Лига наций

2-й тур

Лига А:

Лига B:

Лига C:

Лига D:

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