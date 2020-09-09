Лига наций: турнирные таблицы всех групп после 2-го тура
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на flashscore.
Во 2-м туре Украина проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в турнирной таблице. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, захватили лидерство с 4 пунктами.
Третью позицию занимает Германия, 6 сентября сыграла на выезде вничью со Швейцарией 1: 1 и набрала 2 очка. Швейцарцы с 1 баллом - четвертые.
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Лига наций
2-й тур
Лига А:
Лига B:
Лига C:
Лига D:
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций.
- 7 сентября сборная Беларуси победила национальную команду Казахстана со счетом 2: 1.
- 8 сентября в втором туре Лиги наций Северная Македония и Грузия сыграли вничью .
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