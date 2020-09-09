Лига наций: результаты всех матчей вторника
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.
Лига наций
2-й тур
8 сентября, вторник
группа А2
Дания - Англия 0: 0
Бельгия - Исландия 5: 1
Голы: Витмель, 13 Батшуайи, 17, 69, Мартинес, 50, Доку, 80 - Фридйонссон, 11
группа А3
Швеция - Португалия 0: 2
Голы: Роналду, 45 + 1, 72
Франция - Хорватия 4: 2
Голы: Гризманн, 43, Ливакович, 45 + 1 (авт.), Упамекано, 65, Жиру, 77 (пен.) - Ловрен, 17 Брекало, 55
группа С1
Люксембург - Черногория 0: 1
Гол: Бечири, 90 + 3
Кипр - Азербайджан 0: 1
Гол: Медведев, 29
группа С2
Армения - Эстония 2: 0
Голы: Карапетян, 43 Ангуло, 65
Грузия - Северная Македония 1: 1
Голы: Окриашвили, 13 (пен.), Ристовски, 33
Группа D2
Сан-Марино - Лихтенштейн 2: 0
Голы: Гаслер, 3, Фрик, 14
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций.
- 7 сентября сборная Беларуси победила национальную команду Казахстана со счетом 2: 1.
- 8 сентября в втором туре Лиги наций Северная Македония и Грузия сыграли вничью .
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