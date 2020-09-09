Лига наций: результаты всех матчей вторника

9 сентября, 2020, 07:14

8 сентября были сыграны 9 матчей второго тура Лиги наций

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

В Лиге наций сборные разделены на 4 дивизиона (прим. - лиги): A, B, C, D. В каждом дивизионе есть 4 группы по 4 национальные команды (прим. - в лиге D 2 группы). Победитель квартета повышается в классе и переходит в высший дивизион, а худшая наоборот - вылетает в низшую лигу.

Лига наций

2-й тур

8 сентября, вторник

группа А2

Дания - Англия 0: 0

Бельгия - Исландия 5: 1

Голы: Витмель, 13 Батшуайи, 17, 69, Мартинес, 50, Доку, 80 - Фридйонссон, 11

группа А3

Швеция - Португалия 0: 2

Голы: Роналду, 45 + 1, 72

Франция - Хорватия 4: 2

Голы: Гризманн, 43, Ливакович, 45 + 1 (авт.), Упамекано, 65, Жиру, 77 (пен.) - Ловрен, 17 Брекало, 55

группа С1

Люксембург - Черногория 0: 1

Гол: Бечири, 90 + 3

Кипр - Азербайджан 0: 1

Гол: Медведев, 29

группа С2

Армения - Эстония 2: 0

Голы: Карапетян, 43 Ангуло, 65

Грузия - Северная Македония 1: 1

Голы: Окриашвили, 13 (пен.), Ристовски, 33

Группа D2

Сан-Марино - Лихтенштейн 2: 0

Голы: Гаслер, 3, Фрик, 14

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb