Лидер сборной Нидерландов договорился о контракте с "Барселоной"

9 сентября, 2020, 16:16

Футболист сборной Нидерландов и французский "Лион" Мемфис Депай согласовал условия личного контракта с испанской "Барселоной"

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в twitter.

По его информации, Деплай согласовал условия личного контракта с "Барселоной". Однако, окончательное решение о трансфере вингера еще не достигнуто, представители клубов продолжают переговоры.

26-летний Мемфис Депай перешел в "Лион" из "английского Манчестер Юнайтед" зимой 2017 года.

В прошлом сезоне он сыграл за французский клуб 22 матча, забил 15 голов и отдал 2 результативные передачи. Контракт вингера с "Лионом" рассчитан до лета 2021 года.

С 2018 года Мемфис Депай выступал под руководством нынешнего главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана в сборной Нидерландов. В целом он провел в национальной команде 53 матча и забил 19 голов.

Сборная Нидерландов является соперником Украины по группе в финальной части Евро-2020.

Memphis Depay have agreed personal terms with Barcelona after contacts started days ago. But final agreement is still to be reached between Barça and OL - talks ongoing.

Barça are negotiating also with Wijnaldum agents - no opening bid to Liverpool yet. #FCB #LFC #transfers - Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 9, 2020

20 августа стало известно, что новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман хочет видеть в команде вингера сборной Нидерландов Мемфиса Депая.

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