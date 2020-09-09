Лукашенко заявил, что его сын лично извинился перед "вагнеровцами"
9 сентября, 2020, 13:05
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боевиков ПВК Вагнера не выдали би Украине. По его словам, перед задержанными "извинились" перед их выдачей Российской Федерации
"Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали:" Мы хотим в Россию ". И, собственно, они уехали", - сказал он в интервью росСМИ и добавил, что боевиков бы не выдали Украине," если бы она этого требовала ".
- Напомним, ранее белорусское государственное информагентство БелТА сообщил, что в санатории под Минском задержали 32 россиян , которые являются "боевиками неофициальной российской ППК" Вагнера ".
- Против задержанных "вагнеривцив" возбудили дело за подготовку терактов .
- 5 августа Зеленский обсудил с Лукашенко передачу задержанных в Беларуси российских боевиков, воевавших против Украины.
- Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил пригласить генпрокуроров Украины и России для консультаций из-за задержания под Минском боевиков ППК "Вагнера".
- Офис генпрокурора направил в Генпрокуратуру Беларуси запросы о выдаче 28 наемников российской ППК "Вагнера", которые принимали участие в войне на Донбассе.
- Власти Беларуси передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", задержанных перед выборами.
- Народный депутат от "ЕС" Владимир Арьев обнародовал новые доказательства того , что СБУ проводила спецоперацию по боевиков так называемой ППК "Вагнера", задержанных в Беларуси.
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