9 сентября, 2020, 13:05

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что боевиков ПВК Вагнера не выдали би Украине. По его словам, перед задержанными "извинились" перед их выдачей Российской Федерации

"Я отправил своего сына, который работает советником по безопасности, чтобы он принес извинения перед этими людьми и спросил, куда они хотят уехать. Они сказали:" Мы хотим в Россию ". И, собственно, они уехали", - сказал он в интервью росСМИ и добавил, что боевиков бы не выдали Украине," если бы она этого требовала ".