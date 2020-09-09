Латвийское правительство выделило € 50 тыс. на лечение репрессированных в Беларуси
Об этом глава латвийского МИД Ринкевичс написал в своем Twitter, сообщает " Укринформ ".
"Правительство выделило € 50 тыс. на лечение репрессированных в Беларуси, 6 человек уже получили медицинскую помощь в латвийских больницах, к сожалению, их будет больше. Всего в Латвии уже выдана 41 виза лицам, политически преследуют", - написал Ринкевичс.
Он отметил, что Латвия и дальше поддерживать белорусский народ.
Valdība šodien piešķīra 50000 eiro Baltkrievijas represijās cietušo ārstēšanai, jau šobrīd Latvijas slimnīcās medicīnisko palīdzību saņēmuši 6 cilvēki, diemžēl būs vēl. Kopumā Latvija jau izsniegusi 41 vīzu politiski vajātām personām. Latvija turpinās atbalstīt baltkrievu tautu- Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 8, 2020
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