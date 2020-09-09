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Espreso.tvМирЛатвийское правительство выделило € 50 тыс. на лечение репрессированных в Беларуси

Латвийское правительство выделило € 50 тыс. на лечение репрессированных в Беларуси


фото: reuters
Латвийское правительство выделило € 50 тыс. на лечение пострадавших из-за репрессий в Республике Беларусь, шесть человек уже получили медицинскую помощь в больницах

Об этом глава латвийского МИД Ринкевичс написал в своем Twitter, сообщает " Укринформ ".

"Правительство выделило € 50 тыс. на лечение репрессированных в Беларуси, 6 человек уже получили медицинскую помощь в латвийских больницах, к сожалению, их будет больше. Всего в Латвии уже выдана 41 виза лицам, политически преследуют", - написал Ринкевичс.

Он отметил, что Латвия и дальше поддерживать белорусский народ.

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