Латвийское правительство выделило € 50 тыс. на лечение репрессированных в Беларуси

9 сентября, 2020, 08:39

Латвийское правительство выделило € 50 тыс. на лечение пострадавших из-за репрессий в Республике Беларусь, шесть человек уже получили медицинскую помощь в больницах

Об этом глава латвийского МИД Ринкевичс написал в своем Twitter, сообщает " Укринформ ".

"Правительство выделило € 50 тыс. на лечение репрессированных в Беларуси, 6 человек уже получили медицинскую помощь в латвийских больницах, к сожалению, их будет больше. Всего в Латвии уже выдана 41 виза лицам, политически преследуют", - написал Ринкевичс.

Он отметил, что Латвия и дальше поддерживать белорусский народ.

Valdība šodien piešķīra 50000 eiro Baltkrievijas represijās cietušo ārstēšanai, jau šobrīd Latvijas slimnīcās medicīnisko palīdzību saņēmuši 6 cilvēki, diemžēl būs vēl. Kopumā Latvija jau izsniegusi 41 vīzu politiski vajātām personām. Latvija turpinās atbalstīt baltkrievu tautu - Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 8, 2020

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