Киноакадемия США изменила правила присвоения "Оскара": фильмы должны иметь главных героев с "меньшинств" и соответствующую тематику

9 сентября, 2020, 15:07

Начиная с 2022 года, для представления на лучший фильм необходимо будет частично отвечать "стандартам инклюзивности академии", а с 2024 они станут обязательными

Об этом сообщается на сайте киноакадемии.

В комитете Оскара отметили, что новые стандарты разработали, чтобы поощрить разнообразие и справедливое представительство на экране и за его пределами и чтобы лучше отражать разнообразие аудитории, идет в кино.

Киноакадемия выдвинула 4 критерия для выдвижения ленты на номинацию "лучший фильм" подпунктам:

один из актеров первого или второго плана должна принадлежать к "недостаточно представленной расовой или этнической группе": быть чернокожим, азиатом, латиноамериканцем, жителем Ближнего Востока или представителем другой этнической группы;

не менее 30% актерского состава на второстепенных ролях должны быть от менее двух недостаточно представленных групп: женщин, меньшинств или расовых меньшинств (кроме белых), ЛГБТ-сообщества или людей с инвалидностью;

главная тема или сюжетная линия картины должна касаться недостаточно представленных групп;

на руководящих и других должностях при производстве фильма должны быть несколько представителей недостаточно представленных групп. Также предлагают ввели квоту, которой 30% съемочной группы должны составлять представители недостаточно представленных групп.

Новые правила станут обязательными с 96-й церемонии вручения Оскара в 2024 году. Чтобы получить номинацию, фильм должен соответствовать как минимум двум из четырех стандартов.

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