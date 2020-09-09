Кравцов и Родненков заявили, что планируют вернуться в Беларусь

9 сентября, 2020, 12:29

Члены Координационного совета Беларуси Иван Кравцов и Антон Родненков рассказали, что вскоре планируют вернуться в Минск

Об этом они рассказали в эфире Завтрака с 1 + 1 .

"Мы, конечно, собираемся возвращаться. Сейчас мы скоординуемося с нашими другими коллегами. После этого, скорее всего, в течение двух недель мы будем планировать наше возвращение назад. Наша команда находится в Минске. В Минске мы чувствуем комфорт. В Минске наибольшая польза от того, что мы делаем ", - заявил Родненков.

Кравцов добавил, что они понимают те риски, которые могут возникнуть в случае их возвращения в Беларусь.

Члены Координационного совета рассказали, что сейчас планируют встречи с волонтерами, которые помогают им в Украине.

Ранее сообщалось, что в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили , что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекали украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украину.

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