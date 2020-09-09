Кравцов и Родненков заявили, что планируют вернуться в Беларусь
Об этом они рассказали в эфире Завтрака с 1 + 1 .
"Мы, конечно, собираемся возвращаться. Сейчас мы скоординуемося с нашими другими коллегами. После этого, скорее всего, в течение двух недель мы будем планировать наше возвращение назад. Наша команда находится в Минске. В Минске мы чувствуем комфорт. В Минске наибольшая польза от того, что мы делаем ", - заявил Родненков.
Кравцов добавил, что они понимают те риски, которые могут возникнуть в случае их возвращения в Беларусь.
Члены Координационного совета рассказали, что сейчас планируют встречи с волонтерами, которые помогают им в Украине.
-
Ранее сообщалось, что в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили , что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
-
Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекали украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украину.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-