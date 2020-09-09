KMW Special и USAID представляют дискуссию "Новости, фейки, манипуляции, а также место позитивной информации в информационных программах"

9 сентября, 2020, 10:53

15 сентября в рамках KYIV MEDIA WEEK Special состоится панельная дискуссия "Новости, фейки, манипуляции, а также место позитивной информации в информационных программах", которая выполняется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID)

Если новости / информация - это отражение общества, то кого мы видим в этом зеркале, и хотим с такими людьми сотрудничать? Если пост-правда подрывает определенные базовые элементы доверия в обществе, то как это влияет на взаимодействие между людьми? Пространство новостей и информации, который расширяется через социальные медиа, также полем для фейков, запугивания и манипуляций. Впрочем, положительные новости тоже присутствуют, и речь идет не только о "рождении пандочка", поэтому каков их место в эфире? Идеи в украинском обществе становятся объединяющими, положительные новости об общественных и политических изменений "дают рейтинг", и влияют они на наш образ жизни?

Ответы на эти и другие острые вопросы актуального информационного пространства искать участники дискуссии Оксана Дыхнич (ICTV, Украина), Питер Померанцев (LSE, Великобритания), Ева Цукер (NRC, Нидерланды) и модератор Павел Новиков (Радио НВ, Украина). Спикеры сосредоточатся на способах представления информации в новостях и информационных программах и в этом контексте проанализируют программную политику телеканалов и других СМИ.

Оксана Дыхнич - руководитель производственной службы StarLightMedia «Новости», продюсер проектов "Антизомби" и "Гражданская оборона" на телеканале ICTV. На телевидении работает более 20 лет. В 2016 году получила награду от Совета национальной безопасности и обороны Украины за противодействие информационной агрессии РФ.

Питер Померанцев, британский журналист, телевизионный продюсер и писатель, автор книги «Это не пропаганда. Путешествие на войну против реальности » , руководитель инициативы" Арена ", основанная в Университете Джона Хопкинса и Лондонской Школе Экономики.

Ева Цукер - журналистка голландской газеты NRC, експертка в области прав человека и международной политики России и стран СНГ. В течение пяти лет Ева Цукер отвечала за регион в международном отделе в Амстердаме, а впоследствии станет региональным корреспондентом и освещать новости, основываясь в Москве.

Павел Новиков - украинский журналист, работает в медиа более 20 лет, в том числе на Новом канале, BBC и Радио Свобода, в настоящее время - ведущий утреннего шоу на радио НВ. Соучредитель и председатель Правления мониторинговой организации Charity Tuner. Консультант по внедрению социальных проектов для ряда международных организаций.

Накануне KMW Special, 14 сентября, состоится KYIV MEDIA WEEK Global Marathon при поддержке Украинского культурного фонда . Форум представит эксклюзивную аналитику крупнейших медиарынков от Азии до Южной Америки от ведущих международных агентств и медиаплатформа: The WIT , K7 Media , C21 Media , Ampere Analysis , Prensario International , Glance ; свежие исследования украинского аудиовизуального сектора от Media Business Reports ; прямые включения авторитетных экспертов из разных уголков мира, inspiration talks от звезд индустрии. Участие в обоих мероприятиях - бесплатное. Более узнайте на сайте https: // kyivmediaweek2020.com/

Все зарегистрированные зрители KMW в октябре получат White Paper - пост-обзор документ, в котором будут собраны интересную информацию, выводы презентаций и дискуссий региональных секций KMW, а также результаты всех исследований, проводимых международными и локальными агентствами специально для KMW.