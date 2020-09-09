Худший игрок сборной Украины признал свою ошибку в матче против Испании

9 сентября, 2020, 20:17

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов признал свою ошибку в матче против Испании

Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.

Центрбэк донецкого "Шахтера" провел на поле все 90 минут матча. Кривцов запомнился фолом в начале встречи, после которого арбитр поставил пенальти в ворота Украины. Оценка защитника - 5,4, что является худшим показателем среди футболистов, принимавших участие в матче.

"Трудно было противостоять такой сильной команде, как испанская. Я допустил ошибку. После того, как счет стал 1: 0 в пользу хозяев, нам стало трудно. Кроме этого, нам не давался выход из обороны в атаку. Мы не смогли показать свой уровень. Испания есть Испания. Мы приложим все усилия, чтобы остаться в Лиге А. Группа у нас сильная, это показали прошедшие поединки. Думаю, с немцами будет совсем другая игра. Мы получили информацию для анализа, и в плане тактики тоже. К сожалению, мои ошибки повлияли на результат матча ", - сказал Сергей Кривцов.

Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.

Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.