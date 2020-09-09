Худший игрок сборной Украины признал свою ошибку в матче против Испании
Об этом сообщает официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Центрбэк донецкого "Шахтера" провел на поле все 90 минут матча. Кривцов запомнился фолом в начале встречи, после которого арбитр поставил пенальти в ворота Украины. Оценка защитника - 5,4, что является худшим показателем среди футболистов, принимавших участие в матче.
"Трудно было противостоять такой сильной команде, как испанская. Я допустил ошибку. После того, как счет стал 1: 0 в пользу хозяев, нам стало трудно. Кроме этого, нам не давался выход из обороны в атаку. Мы не смогли показать свой уровень. Испания есть Испания. Мы приложим все усилия, чтобы остаться в Лиге А. Группа у нас сильная, это показали прошедшие поединки. Думаю, с немцами будет совсем другая игра. Мы получили информацию для анализа, и в плане тактики тоже. К сожалению, мои ошибки повлияли на результат матча ", - сказал Сергей Кривцов.
Сборная Украины проиграла Испании 0: 4 и с 3 очками опустилась на второе место в группе A4. Команду Андрея Шевченко опередили испанцы, набравшие 4 пункта.
Следующий матч Украина сыграет 10 октября в Киеве против Германии.
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
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- 7 сентября центрального защитника Сергея Кривцова признали худшим игроком матча Испания - Украина.
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