Хранил дома: на Черниговщине обнаружили арсенал оружия военного образца
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
"В результате совместной операции Козелецкого отделения полиции, военной прокуратуры Деснянского гарнизона и УСБУ Черниговской области правоохранители изъяли у жителя Нежинского района короткоствольное и автоматическое оружие, боеприпасы и инструменты для их переработки", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оперативники получили информацию о незаконной покупке жителем нарезного огнестрельного оружия армейских образцов и боеприпасов.
Во время обысков у подозреваемого обнаружили и изъяли несколько единиц нарезного и гладкоствольного оружия различных калибров, боеприпасы к ним, а также корпуса осколочных гранат, минометную мину и специальные инструменты для ремонта и переработки оружия.
Правоохранительные органы открыли производство по статье Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».
Согласно ей подозреваемому грозит тюремный срок от 3 до 7 лет.
Фото: cn.npu.gov.ua
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