Хранил дома: на Черниговщине обнаружили арсенал оружия военного образца

9 сентября, 2020, 17:18

Правоохранители обнаружили у жителя Нежинского района Черниговской области арсенал оружия военных образцов

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

"В результате совместной операции Козелецкого отделения полиции, военной прокуратуры Деснянского гарнизона и УСБУ Черниговской области правоохранители изъяли у жителя Нежинского района короткоствольное и автоматическое оружие, боеприпасы и инструменты для их переработки", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оперативники получили информацию о незаконной покупке жителем нарезного огнестрельного оружия армейских образцов и боеприпасов.

Во время обысков у подозреваемого обнаружили и изъяли несколько единиц нарезного и гладкоствольного оружия различных калибров, боеприпасы к ним, а также корпуса осколочных гранат, минометную мину и специальные инструменты для ремонта и переработки оружия.

Правоохранительные органы открыли производство по статье Уголовного кодекса Украины «Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами».

Согласно ей подозреваемому грозит тюремный срок от 3 до 7 лет.

Фото: cn.npu.gov.ua

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