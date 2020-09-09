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Espreso.tvСпортКак там чистенько, какие там колхозы и огороды! Российский боксер Поветкин поддержал Лукашенко

Как там чистенько, какие там колхозы и огороды! Российский боксер Поветкин поддержал Лукашенко


фото: Getty Images
Чемпион мира в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин выразил надежду, что Александр Лукашенко удержит власть в Беларуси

Об этом Поветкин заявил в интервью росиському YouTube-канала Metametrica.

Он выразил надежду, что президент Беларуси Александр Лукашенко удержится у власти.

"Трудно сказать, что будет дальше. Надеюсь, Лукашенко все удержит. Он человек сильный, волевой. Я был в Беларуси, хорошая, нормальная страна. Люди добрые, нормальные, спокойные. Ни одного " кипеша ". Пьяных особо не видел. Как там чистенько, которые там колхозы, огороды! В СССР было очень много хорошего и правильного, я так считаю ", - отметил Поветкин.

По его словам, ситуацию в Беларуси расшатывают извне, чтобы поссорить братские народы.

"Наверное, протесты кем созданы и созданы не просто так. Я, конечно, не на высоком уровне, чтобы правильно понимать, но, думаю, чье вмешательства. Хотят расшатать, поссорить народы братские, что уже сделали с Украиной. Как при революции - брат против брата шел, отец против сына ", - сказал Поветкин.

Александр Поветкин является обладателем "временного" титула чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

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