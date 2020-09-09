Кабинет министров утвердил план приоритетных действий на 2020 год

9 сентября, 2020, 14:18

Правительство утвердило план приоритетных действий до конца года

Проект постановления "Об утверждении плана приоритетных действий правительства на 2020 год" Кабинет министров принял на заседании, передает Еспресо.TV .

Согласно текста документа, он предусматривает разработки министерствами в двухнедельный срок детализированных мероприятий для выполнения задач, а также согласование в течение 10 дней проектов актов для выполнения плана действий.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, речь идет о 690 пунктах, каждый из которых имеет обоснование, ответственных исполнителей, сроки выполнения и ожидаемые результаты.

"Это тот документ, которым будут руководствоваться министерства в своей ежедневной деятельности", - пояснил Шмыгаль.

Среди важнейших пунктов, указанных в программе деятельности правительства, Шмыгаль назвал работу с Европейским Союзом над внедрением промышленного безвиза, обновлением соглашения об ассоциации, а также представление более 30 правительственных евроинтеграционных законопроектов.

Среди других приоритетных направлений - поддержка украинского экспорта через восстановление Экспортно-кредитного агентства, создание Фонда развития сельских территорий, введение амнистии капитала, завершение ликвидации Государственной фискальной службы.

Шмыгаль также назвал среди приоритетов правительства комплексную реформу таможни, создание открытой базы стоимости товаров.

Премьер-министр также заявил о намерении окончательной ликвидации ДАБИ, внедрение продажи разрешений на пользование недрами исключительно на открытых онлайн-торгах.

Шмыгаль добавил, что секретариат Кабмина проводить детальный мониторинг выполнения этого плана.

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