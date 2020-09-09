Кабинет министров предлагает законодательно урегулировать использование электромобилей
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.
"Признать развитие электрических видов автотранспорта приоритетом для государства. Это предлагаем в правительственном законопроекти, одобренном на заседании Кабмина", - написал Шмыгаль.
Премьер добавил, что документ также предусматривает законодательное определение видов электротранспорта, поскольку его отсутствие вызывает бюрократическую волокиту.
Так, согласно тексту законопроекту , предлагается разграничить понятия электробус, электромобиль грузовой, электромобиль легковой, электромобиль гибридный, электромобиль плагин-гибридный и дать определение понятия станции зарядки электромобилей.
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