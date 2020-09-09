Кабмин утвердил новые требования к документам о высшем образовании в Украине

9 сентября, 2020, 19:16

Кабинет министров Украины утвердил новый перечень по обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании

Об этом написал представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook .



"Кабинет министров принял проект постановления "О документах о высшем образовании (научные степени)", которым предлагается утвердить перечень обязательной информации, которая должна содержаться в документах о высшем образовании (научные степени)", - отметил Мокан.



Также документ должен урегулировать вопросы, связанные с выдачей дубликатов дипломов о высшем образовании, выданных до введения ступенчатого высшего образования, поскольку сейчас отсутствуют нормативно-правовые акты, устанавливающие эквивалентность документов о получении высшего образования, выданных до 1991 года образовательно-квалификационным (образовательным ) уровням высшего образования (младший специалист, бакалавр, специалист, магистр).

Кроме этого, Кабмин принял проект постановления "Об утверждении Положения о профессиональном художественном колледже".

"Этим документом определяются функции и особенности работы художественных колледжей, организационно-правовые основы их деятельности, особенности структуры колледжа и управления им, механизм взаимодействия между участниками образовательного процесса, а также особенности организации образовательного процесса и деятельности колледжа в рамках международного Сотрудничество", - добавил он .

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