Кабмин разрешил студентам с ОРДЛО и Крыма присоединиться к обучению без самоизоляции и теста на COVID-19

9 сентября, 2020, 15:17

Студенты, выезжающие с оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма, могут приступать к обучению без прохождения 14-дневной самоизоляции и без тестирования на коронавирус

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 9 сентября.

Кабинет министров поддержал предложение, озвученное первым заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростиславом Замлинским, которым позволил студентам из ОРДЛО и Крыма присоединиться к обучению без самоизоляции и теста на COVID-19.

"Этим проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые следуют из временно оккупированных территорий, могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эта норма распространяется на лиц, которые их сопровождают", - отметил Замлинский.

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