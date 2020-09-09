Кабмин разрешил студентам с ОРДЛО и Крыма присоединиться к обучению без самоизоляции и теста на COVID-19
Соответствующее решение правительство приняло на заседании 9 сентября.
Кабинет министров поддержал предложение, озвученное первым заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростиславом Замлинским, которым позволил студентам из ОРДЛО и Крыма присоединиться к обучению без самоизоляции и теста на COVID-19.
"Этим проектом постановления предусматривается, что молодые люди, которые следуют из временно оккупированных территорий, могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эта норма распространяется на лиц, которые их сопровождают", - отметил Замлинский.
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