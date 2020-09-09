Госкино объявило фильмы, которые будут соревноваться за Оскар от Украины

9 сентября, 2020, 19:12

Украинский оскаровский комитет объявил участников Национального отбора на вручение престижной кинопремии Оскар

Об этом сообщает пресс-служба Госкино .

Украинский оскаровский комитет объявил, что в Национальном отборе примут участие три фильма.

Первый фильм - "Атлантида".

Сюжет: события разворачиваются в 2025 году. Именно тогда Украина победила Россию в войне на Донбассе. Оккупированная территория государства возвращается в ее состав. Однако после 11 лет военных действий земля Донбасса становится непригодной для жизни, напоминает опустошенній пустырь. Создатели ленты искусно показали, что и на фоне таких жутких видов можно зародиться любовь.

Второй - "Мої думки тихі"

Сюжет: молодой звукорежиссер Вадим наконец получил шанс покинуть Киев и эмигрировать в Канаду. Однако для этого ему нужно записать звуки карпатских животных. Главный герой настолько стремится уехать из "неудобной Украины", что готов выполнить все условия. Поездка могла бы быть обычной работой для Вадима, если бы в путешествие с ним не отправилась мама.

Третий - "Земля голубая, как апельсин"

Сюжет: в документальном фильме рассказывается о многодетной семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса. Там боевые действия продолжаются уже шестой год. В центре сюжета стоит мать Анна, которой ежедневно приходится выживать в прифронтовой зоне с четырьмя детьми. Семья экранизирует свою жизнь в сложных обстоятельствах в аматорской ленте.



