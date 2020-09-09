Футбольный клуб снялся с чемпионата Украины во второй лиге

9 сентября, 2020, 14:46

Футбольный клуб "Калуш" из Ивано-Франковской области снялся с чемпионата Украины во второй лиге

Об этом сообщает Sport Arena.

В первом туре нового сезона команда не отправилась на выездную игру в город "Дунаевцы" (прим. - Хмельницкая область) против местного "Эпицентра", а во втором туре не сможет сыграть с львовскими "Карпатами" дома.

Две неявки на игру, по регламенту Профессиональной футбольной лиги, карается снятием с турнира.

24 июня сообщалось, что футбольный клуб "Калуш" прекратит свое существование .