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Espreso.tvСпортФутбольный клуб снялся с чемпионата Украины во второй лиге

Футбольный клуб снялся с чемпионата Украины во второй лиге


фото: facebook.com/fckalushcom/
Футбольный клуб "Калуш" из Ивано-Франковской области снялся с чемпионата Украины во второй лиге

Об этом сообщает Sport Arena.

В первом туре нового сезона команда не отправилась на выездную игру в город "Дунаевцы" (прим. - Хмельницкая область) против местного "Эпицентра", а во втором туре не сможет сыграть с львовскими "Карпатами" дома.

Две неявки на игру, по регламенту Профессиональной футбольной лиги, карается снятием с турнира.

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