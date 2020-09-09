Футбольный клуб снялся с чемпионата Украины во второй лиге
9 сентября, 2020, 14:46
Футбольный клуб "Калуш" из Ивано-Франковской области снялся с чемпионата Украины во второй лиге
Об этом сообщает Sport Arena.
В первом туре нового сезона команда не отправилась на выездную игру в город "Дунаевцы" (прим. - Хмельницкая область) против местного "Эпицентра", а во втором туре не сможет сыграть с львовскими "Карпатами" дома.
Две неявки на игру, по регламенту Профессиональной футбольной лиги, карается снятием с турнира.
- 24 июня сообщалось, что футбольный клуб "Калуш" прекратит свое существование .
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