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Espreso.tvМирФранция отменила встречу с российским министром из-за "текущих обстоятельств"

Франция отменила встречу с российским министром из-за "текущих обстоятельств"

Во Франции объявили о переносе на неопределенный срок совместного заседания французских и российских глав МИД и министров обороны

Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, сообщает DW .

"Учитывая текущие обстоятельства", было принято решение перенести заседание франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности ", - отметил он.

Подробностей о причинах переноса двусторонней встречи МИД Франции не привел, однако указал, что имел место диалог с российской стороной на эту тему.

Заседание было назначено на 14 сентября. Новую дату французы не предложили.

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