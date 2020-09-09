Франция отменила встречу с российским министром из-за "текущих обстоятельств"
9 сентября, 2020, 09:41
Во Франции объявили о переносе на неопределенный срок совместного заседания французских и российских глав МИД и министров обороны
Об этом заявил официальный представитель МИД Франции Аньес фон дер Мюль, сообщает DW .
"Учитывая текущие обстоятельства", было принято решение перенести заседание франко-российского Совета сотрудничества по вопросам безопасности ", - отметил он.
Подробностей о причинах переноса двусторонней встречи МИД Франции не привел, однако указал, что имел место диалог с российской стороной на эту тему.
Заседание было назначено на 14 сентября. Новую дату французы не предложили.
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