Европейские дипломаты пришли в гости к Нобелевскому лауреату Алексиевич, чтобы предотвратить ее арест. ФОТОФАКТ
Фотографию из дома Нобелевского лауреата обнародовала министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.
"Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест со стороны белорусского режима", - отметила министр.
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"Счастливая поделиться этой фотографией, только что сделанной в Минске - со Светланой Алексиевич рядом с европейскими дипломатами, среди которых и дипломатический представитель Швеции", - добавила Линде.
Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.- Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020
Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with
Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. pic.twitter.com/b96Nafhlf6
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8 сентября в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
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Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекала украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украину.
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В среду, 9 сентября, в Беларуси задержали члена президиума Координационного совета Максима Знака. Он был предпоследним членом Координационного Совета, которого задержали или не выгнали из страны.
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Позже стало известно, что в квартиру нобелевского лауреата, последнего незадержанного и неизгнанного члена Координационного Совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич пытаются ворваться неизвестные
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