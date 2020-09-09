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Espreso.tvОбществоЕвропейские дипломаты пришли в гости к Нобелевскому лауреату Алексиевич, чтобы предотвратить ее арест. ФОТОФАКТ

Европейские дипломаты пришли в гости к Нобелевскому лауреату Алексиевич, чтобы предотвратить ее арест. ФОТОФАКТ

9 сентября после новости о том, что домой к члену президиума Координационного Совета белорусской оппозиции Светлане Алексиевич ломятся неизвестные, ее посетили представители нескольких европейских дипмиссий

Фотографию из дома Нобелевского лауреата обнародовала министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

"Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест со стороны белорусского режима", - отметила министр.

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"Счастливая поделиться этой фотографией, только что сделанной в Минске - со Светланой Алексиевич рядом с европейскими дипломатами, среди которых и дипломатический представитель Швеции", - добавила Линде.

  • 8 сентября в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

  • Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекала украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украину.

  • В среду, 9 сентября, в Беларуси задержали члена президиума Координационного совета Максима Знака. Он был предпоследним членом Координационного Совета, которого задержали или не выгнали из страны.

  • Позже стало известно, что в квартиру нобелевского лауреата, последнего незадержанного и неизгнанного члена Координационного Совета белорусской оппозиции Светланы Алексиевич пытаются ворваться неизвестные

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