Европейские дипломаты пришли в гости к Нобелевскому лауреату Алексиевич, чтобы предотвратить ее арест. ФОТОФАКТ

9 сентября, 2020, 16:47

9 сентября после новости о том, что домой к члену президиума Координационного Совета белорусской оппозиции Светлане Алексиевич ломятся неизвестные, ее посетили представители нескольких европейских дипмиссий

Фотографию из дома Нобелевского лауреата обнародовала министр иностранных дел Швеции Анн Линде в Twitter.

"Преследование, аресты и насильственное выдворение оппозиции в Беларуси является серьезным нарушением права на мирный протест со стороны белорусского режима", - отметила министр.

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"Счастливая поделиться этой фотографией, только что сделанной в Минске - со Светланой Алексиевич рядом с европейскими дипломатами, среди которых и дипломатический представитель Швеции", - добавила Линде.

Harassments, arrests & forced exile of opposition in Belarus is serious violation of peaceful protests by the regime in Belarus.



Happy to share this photo taken a moment ago in Minsk with

Svetlana Aleksijevitj surrounded by European diplomats, including a Swedish diplomat. pic.twitter.com/b96Nafhlf6 - Ann Linde (@AnnLinde) September 9, 2020