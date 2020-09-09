Если не договоримся с Россией мирно, есть другие решения СНБО, - Данилов

9 сентября, 2020, 21:06

В случае недостижения мира на Донбассе, СНБО может начать выполнять решения, принятые в декабре 2019 года

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире одного из телеканалов, передает РБК-Украина.

"Мы должны попытаться договориться с РФ, чтобы они ушли из нашего дома. Если это не удастся, то мы имеем полное решение прибегнуть к нашим проектам решений СНБО. Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы решить все мирным путем", - заявил он.

Данилов отметил, что сейчас сценарий урегулирования ситуации на Донбассе разворачивается по первому решению СНБО.

"Я не могу разглашать, что будет дальше", - подчеркнул секретарь СНБО.