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Espreso.tvОбществоЕС продлит санкции в отношении России и расширит список из-за Крымского моста, - журналист

ЕС продлит санкции в отношении России и расширит список из-за Крымского моста, - журналист


фото: rfe
ЕС вскоре продлит санкции против России из-за аннексии Крыма и расширит их на 15 физических лиц и фирмы, связанные с построением Крымского моста

Об этом написал єкс-корреспондент "Радио Свобода" в Брюсселе Рикард Йозвяк в Twitter.

"Скоро около 15 человек и несколько компаний будут включены в список (санкций против РФ - ред.) за строительство" Керченского моста ", - поделился Йозвяк.

Он отметил, что послы стран-членов ЕС уже одобрили продление на 6 месяцев санкций против 175 физлиц и 44 компаний в РФ, причастных к подрыву территориальной целостности Украины

Напомним, 26 августа стало известно, что Соединенные Штаты решили внести в санкционный список 3 российских научно-исследовательские институты, связанные с программой разработки и испытания химического и биологического оружия

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