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Espreso.tvОбществоЭкс-руководитель Киева Черновецкий через суд требует Кабмин внести в Совет законопроект о русском как государственном языке

Экс-руководитель Киева Черновецкий через суд требует Кабмин внести в Совет законопроект о русском как государственном языке


фото: НВ
Окружной административный суд города Киева получил иск от бывшего городского головы Киева Леонида Черновецкого с требованием обязать Кабинет Министров внести в Верховную Раду проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"В Окружной административный суд города Киева поступил иск, в котором суд просят обязать Кабинет Министров Украины внести в Верховную Раду Украины проект закона о предоставлении русскому языку статуса государственного. Истцом указан Леонид Черновецкий, ответчиком - Кабинет Министров Украины", - говорится в сообщении .

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В частности, Черновецкий просит признать противоправной бездеятельность правительства, которое, по его мнению, заключается в невнесении указанного законопроекта на рассмотрение парламента.

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