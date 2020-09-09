До + 30 ° и без осадков. Синоптики прогнозируют жаркую погоду в большинстве регионов Украины

9 сентября, 2020, 08:17

В среду, 9 сентября, в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно западный, 5-10 м / с. Температура ночью 8-13 °, на побережье морей до 16 °, днем 20-25 °, на юге страны - до 27 °

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

10-11 сентября в Украине переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м / с. Температуре 10 сентября ночью 8-13 °, на побережье морей 14-18 °, днем 23-28 ° (в западных областях 19-24 °); 11 сентября ночью 6-11 °, днем 17-22 °, в южной части и восточных областях ночью 11-16 °, днем 23-28 °.

12-13 сентября в Украине также будет без осадков, температура ночью 9-15 ° (12 сентября в северных областях 6-11 °), днем 20-26 °; в южной части ночью 13-19 °, днем 24-30 °.

В Украинском гидрометцентре также предупредили, что 9-11 сентября в южной части, восточных, центральных областях, большинстве районов Сумской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столичном регионе 9 сентября переменная облачность, без осадков, ветер западный, 5-10 м / с. Температура в Киеве ночью 10-12 °, днем 22-24 °; по области ночью 8-13 °, днем 20-25 °.

10-11 сентября в Киеве также переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м / с. Температуре 10 сентября ночью 8-13 °, днем 23-28 °; 11 сентября ночью 6-11 °, днем 17-22 °.

12-13 сентября в столице без осадков, температура 12 сентября ночью 6-11 ° 13 сентября 9-14 °; днем 20-25 °.