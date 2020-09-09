Дело о законности "Роттердам +" официально закрыто, - адвокат
Об этом на своей странице в Facebook сообщила адвокат Ирина Одинец.
"Теперь официально: мы, как защита, наконец получили текст постановления о закрытии дела" Роттердам + ", - написала Одинец.
Согласно тексту постановления, которое Одинец обнародовала в своей заметке, разработка и принятие формулы обоснованы, что, в том числе, подтверждено решением судей. Комиссионная экспертиза, в которую вошли все экспертные выводы стороны защиты и стороны обвинения не подтвердила нанесение тяжких последствий, вреда или убытков от действия формулы.
"Экспертиза сделана за 2 недели в июле 2019" на коленках "экспертом СБУ и на основании которой были вручены подозрения, не подтвердилась. Сам эксперт, в том числе был привлечен к проведению комиссионной экспертизы в феврале 2020 - августе 2020 не подтвердил свои же выводы ", - отметила Одинец.
Она добавила, что в действиях лиц, которым были предъявлены подозрения отсутствовал состав преступления, а доказать их виновность в суде не представляется возможным.
- Напомним, Формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.
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