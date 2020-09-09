COVID-вакцина может появится в США к концу года
Как передает Укринформ, об этом сообщает Daily Mail.
Доктор Энтони Фаучи сомневается, что США будут иметь вакцину против коронавируса перед президентскими выборами в ноябре. По его мнению, она может быть готова до конца года.
Комментарии ведущего врача-инфекциониста появились после того, как президент США пообещал, что его администрация будет способствовать изготовлению вакцины против COVID-19 до дня выборов.
На вопрос о сроках изготовления вакцины против COVID-19 Фаучи сказал, что не может исключить возможность ее появления раньше, но настаивает на том, что конец года более вероятным сценарием.
"Надеемся, что мы сможем начать прививки в серьезном масштабе, начиная с 2021", - добавил Фаучи.
Напомним, что в августе начались масштабные клинические испытания сразу нескольких возможных вакцин. В испытаниях производителей Moderna, Pfizer и AstraZeneca участвуют десятки тысяч добровольцев. Компания Johnson & Johnson объявила, что в третьем этапе испытаний вакцины примут участие около 60 тысяч человек.
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