COVID-вакцина может появится в США к концу года

9 сентября, 2020, 21:59

Главный инфекционист США, директор Нацинститута аллергии и инфекционных болезней Энтони Фаучи заявил, что США вряд ли будут иметь вакцину против COVID-19 до выборов в ноябре этого года

Как передает Укринформ, об этом сообщает Daily Mail.

Доктор Энтони Фаучи сомневается, что США будут иметь вакцину против коронавируса перед президентскими выборами в ноябре. По его мнению, она может быть готова до конца года.

Комментарии ведущего врача-инфекциониста появились после того, как президент США пообещал, что его администрация будет способствовать изготовлению вакцины против COVID-19 до дня выборов.

На вопрос о сроках изготовления вакцины против COVID-19 Фаучи сказал, что не может исключить возможность ее появления раньше, но настаивает на том, что конец года более вероятным сценарием.

"Надеемся, что мы сможем начать прививки в серьезном масштабе, начиная с 2021", - добавил Фаучи.

Напомним, что в августе начались масштабные клинические испытания сразу нескольких возможных вакцин. В испытаниях производителей Moderna, Pfizer и AstraZeneca участвуют десятки тысяч добровольцев. Компания Johnson & Johnson объявила, что в третьем этапе испытаний вакцины примут участие около 60 тысяч человек.