Чехия вводит масочный режим в помещениях из-за роста числа заболеваний COVID-19
9 сентября, 2020, 20:47
Из-за роста числа заболеваний COVID-19 в Чехии с 10 сентября вводится обязательное ношение масок в закрытых помещениях
Об этом заявил в среду премьер-министр Чехии Андрей Бабиш во время совместной пресс-конференции с руководителями правительств Австрии и Словакии, сообщает Укринформ.
"Министерство здравоохранения сегодня приняло решение об обязательном ношении масок в закрытых помещениях, и уже - завтра", - заявил Бабиш.
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Чешский премьер отметил, что сейчас органы здравоохранения активно мониторят ситуацию новых заболеваний COVID-19 в Чехии и готовы реагировать надлежащим образом.
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