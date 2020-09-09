Цепкало заявила, что у Путина "есть понимание", что Лукашенко - проблема Беларуси

9 сентября, 2020, 22:12

Президент РФ Владимир Путин видит, что в Беларуси люди выходят на мирные митинги

Об этом заявила член Координационного Совета оппозиции Беларуси Вероника Цепкало в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.

"Во-первых, Путин - человек довольно образованный и интеллигентный. Я очень надеюсь, что это только слова (о возможной военной помощи Беларуси со стороны РФ, - ред.). Он же сам видит, что народ Беларуси уже целый месяц выходит на мирные демонстрации ", - заявила Цепкало.

Она сказала, что после кровавых разгонов митингов 9-11 августа у Лукашенко поддержка не более 3% граждан.

"Это понимает и сам Путин, и все мировое сообщество. Все видят, что это нелегитимный президент. И, соответственно, я уверена, что у господина Путина хватит понимания, что это внутренняя проблема Республики Беларусь", - добавила Цепкало.

Она заявила, что в мире нет диктатора, который имеет поддержку в 3%.

"Уход Лукашенко - это вопрос времени. Мы от него устали", - подытожила Цепкало.