Цепкало заявила, что у Путина "есть понимание", что Лукашенко - проблема Беларуси
Об этом заявила член Координационного Совета оппозиции Беларуси Вероника Цепкало в программе "Большой эфир Василия Зимы" на Еспресо.TV.
"Во-первых, Путин - человек довольно образованный и интеллигентный. Я очень надеюсь, что это только слова (о возможной военной помощи Беларуси со стороны РФ, - ред.). Он же сам видит, что народ Беларуси уже целый месяц выходит на мирные демонстрации ", - заявила Цепкало.
Она сказала, что после кровавых разгонов митингов 9-11 августа у Лукашенко поддержка не более 3% граждан.
"Это понимает и сам Путин, и все мировое сообщество. Все видят, что это нелегитимный президент. И, соответственно, я уверена, что у господина Путина хватит понимания, что это внутренняя проблема Республики Беларусь", - добавила Цепкало.
Она заявила, что в мире нет диктатора, который имеет поддержку в 3%.
"Уход Лукашенко - это вопрос времени. Мы от него устали", - подытожила Цепкало.
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