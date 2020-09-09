Бывший руководитель "Донбасс Арены" стал директором "Спартака"
9 сентября, 2020, 16:59
Бывший руководитель "Донбасс Арены" Александр Атаманенко стал коммерческим директором московского "Спартака"
Об этом сообщает официальный сайт "Спартака".
Атаманенко уже работал в московском "Спартаке" в период с 2014-го по 2019 год. Тогда он также был коммерческим директором российского клуба.
С 2008-го по 2014-й год Александр Атаманенко работал генеральным директором "Донбасс Арены" - домашнего стадиона донецкого "Шахтера".
- 6 мая стало известно, что украинский стадион "Донбасс Арена" соревнуется в голосовании испанского издания Marca за звание лучшего в мире.
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