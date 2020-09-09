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Espreso.tvСпортБывший руководитель "Донбасс Арены" стал директором "Спартака"

Бывший руководитель "Донбасс Арены" стал директором "Спартака"


фото: spartak.com
Бывший руководитель "Донбасс Арены" Александр Атаманенко стал коммерческим директором московского "Спартака"

Об этом сообщает официальный сайт "Спартака".

Атаманенко уже работал в московском "Спартаке" в период с 2014-го по 2019 год. Тогда он также был коммерческим директором российского клуба.

С 2008-го по 2014-й год Александр Атаманенко работал генеральным директором "Донбасс Арены" - домашнего стадиона донецкого "Шахтера".

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