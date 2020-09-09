 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБогдан заявил, что наибольшее влияние на Зеленского имеет Тищенко и его рассматривали на главу фракции "слуг" вместо Арахамии

Богдан заявил, что наибольшее влияние на Зеленского имеет Тищенко и его рассматривали на главу фракции "слуг" вместо Арахамии

Экс-глава Офиса президента Украины Андрей Богдан считает, что наибольшее влияние на президента Владимира Зеленского имеет народный депутат фракции "Слуга народа" Николай Тищенко

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

"Я считаю, что наибольшее влияние на президента имеет народный депутат Николай Тищенко. Еще в декабре 2019 года очень активно обсуждалось в Офисе (президента Украины, - ред.), и Владимир Александрович (Зеленский, - ред.) с этим соглашался - сменить Давида Арахамию, главу фракции Слуга народа, сменить на Николая Тищенко. Я не шучу", - заявил Богдан.

По его словам, этот вопрос был нарративом от декабря 2019 г. до февраля 2020 года.

"Почему не закончили эту смену, я не знаю. Я всячески его поддерживал. С моей точки зрения, Николай Тищенко - это не тот человек, который не только моральный авторитет, но и визионер. Он пользуется доверием общества и пользуется доверием менеджмента Офиса президента и самого президента ", - подчеркнул Богдан.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать