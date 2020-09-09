Богдан заявил, что наибольшее влияние на Зеленского имеет Тищенко и его рассматривали на главу фракции "слуг" вместо Арахамии

9 сентября, 2020, 19:44

Об этом он заявил в интервью Дмитрию Гордону.

"Я считаю, что наибольшее влияние на президента имеет народный депутат Николай Тищенко. Еще в декабре 2019 года очень активно обсуждалось в Офисе (президента Украины, - ред.), и Владимир Александрович (Зеленский, - ред.) с этим соглашался - сменить Давида Арахамию, главу фракции Слуга народа, сменить на Николая Тищенко. Я не шучу", - заявил Богдан.

По его словам, этот вопрос был нарративом от декабря 2019 г. до февраля 2020 года.

"Почему не закончили эту смену, я не знаю. Я всячески его поддерживал. С моей точки зрения, Николай Тищенко - это не тот человек, который не только моральный авторитет, но и визионер. Он пользуется доверием общества и пользуется доверием менеджмента Офиса президента и самого президента ", - подчеркнул Богдан.

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