Белорусы из окружения Колесниковой, которых выдворили в Украину, планируют возвращаться в ближайшие 2 недели
Об этом исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и его пресс-секретарь Антон Родненков заявивлы в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .
На вопрос журналистов об их дальнейших шагах после выдворения из страны, мужчины сказали, что сначала планируют наладить контакт с белорусской оппозицией, уже в Киеве и скоординировать действия с командой в Минске.
"После этого, скорее всего, в течение двух недель мы будем планировать наше возвращение назад", - рассказал Родненков.
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Иван Кравцов отметил, что они будут готовиться к риска связанного с их возвращением в Беларусь.
"Я думаю, это достаточно сильно опасно, мы этот риск принимаем и будем к нему готовиться", - пояснил Кравцов.
- Напомним, 7 сентября в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.
- Через час после похищения с улицы белорусской столицы Марии Колесниковой в госорганах страны отметили, что не обладают никакой информацией о задержании политика.
- Белорусская оппозиция призвала к немедленному освобождению всех задержанных политиков во главе с похищенной 7 сентября в центре Минска Марией Колесниковой.
- Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов покинули Беларусь и оказались на сопредельной стороне. Марию Колесникову задержали , сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
- Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненкова вышли на связь , они находятся в Киеве, сообщает пресс служба Координационного совета по передаче власти в стране.
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