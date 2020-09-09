Белорусы из окружения Колесниковой, которых выдворили в Украину, планируют возвращаться в ближайшие 2 недели

9 сентября, 2020, 11:42

Белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов, которых 8 сентября выдворили в Украину, заявили, что планируют вернуться в Беларусь

Об этом исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и его пресс-секретарь Антон Родненков заявивлы в эфире одного из украинских телеканалов, передает Еспресо.TV .

На вопрос журналистов об их дальнейших шагах после выдворения из страны, мужчины сказали, что сначала планируют наладить контакт с белорусской оппозицией, уже в Киеве и скоординировать действия с командой в Минске.

"После этого, скорее всего, в течение двух недель мы будем планировать наше возвращение назад", - рассказал Родненков.

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Иван Кравцов отметил, что они будут готовиться к риска связанного с их возвращением в Беларусь.

"Я думаю, это достаточно сильно опасно, мы этот риск принимаем и будем к нему готовиться", - пояснил Кравцов.

Напомним, 7 сентября в Минске неизвестные похитили члена Координационного совета Марию Колесникову.

Через час после похищения с улицы белорусской столицы Марии Колесниковой в госорганах страны отметили, что не обладают никакой информацией о задержании политика.

Белорусская оппозиция призвала к немедленному освобождению всех задержанных политиков во главе с похищенной 7 сентября в центре Минска Марией Колесниковой.

Члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов покинули Беларусь и оказались на сопредельной стороне. Марию Колесникову задержали , сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненкова вышли на связь , они находятся в Киеве, сообщает пресс служба Координационного совета по передаче власти в стране.

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