Белорусской оппозиционерке Колесниковой инкриминируют "призывы к захвату власти" в стране, - адвокат
9 сентября, 2020, 15:50
9 сентября адвокат Марии Колесниковой ознакомилась с материалами дела, после того, как стало известно, что оппозиционер находится в Минском СИЗО №1
Об этом сообщила адвокат незаконно задержанного белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмила Козак в комментарии российском ТАСС .
По ее словам, соратнице Тихановськой и члену президиума Координационного Совета белорусской оппозиции Марии Тихановський инкриминируют публичные призывы к захвату власти в стране.
"Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами", - отметила адвокат.
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