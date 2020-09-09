Белорусской оппозиционерке Колесниковой инкриминируют "призывы к захвату власти" в стране, - адвокат

9 сентября, 2020, 15:50

9 сентября адвокат Марии Колесниковой ознакомилась с материалами дела, после того, как стало известно, что оппозиционер находится в Минском СИЗО №1

Об этом сообщила адвокат незаконно задержанного белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмила Козак в комментарии российском ТАСС .

По ее словам, соратнице Тихановськой и члену президиума Координационного Совета белорусской оппозиции Марии Тихановський инкриминируют публичные призывы к захвату власти в стране.

"Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами", - отметила адвокат.

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