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Espreso.tvОбществоБелорусской оппозиционерке Колесниковой инкриминируют "призывы к захвату власти" в стране, - адвокат

Белорусской оппозиционерке Колесниковой инкриминируют "призывы к захвату власти" в стране, - адвокат


фото: BelaPAN
9 сентября адвокат Марии Колесниковой ознакомилась с материалами дела, после того, как стало известно, что оппозиционер находится в Минском СИЗО №1

Об этом сообщила адвокат незаконно задержанного белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Людмила Козак в комментарии российском ТАСС .

По ее словам, соратнице Тихановськой и члену президиума Координационного Совета белорусской оппозиции Марии Тихановський инкриминируют публичные призывы к захвату власти в стране.

"Это стало известно сегодня после посещения подзащитной и ознакомления с материалами", - отметила адвокат.

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