Белорусской оппозиционерке Колесниковой угрожали физической расправой, - адвокат

9 сентября, 2020, 23:00

Член Координационного Совета оппозиции Беларуси Мария Колесникова заявила, что после задержания ей угрожали физической расправой

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу штаба Виктора Бабарыки.

Адвокат Колесниковой Людмила Козак обратила внимание на то, что у Колесниковой нет документов о задержании. Ей были вручены только решение об аресте, санкционированное Генеральной прокуратурой, в котором не указано, кто, когда и где ее задержал.

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Колесникова расценивает события последних дней как похищение и вместе с адвокатом планирует подать соответствующее заявление.

Также она сообщила адвокату, что "сталкивалась с угрозами физического насилия".

Ранее сообщалось, что в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.

Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекала украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украину.