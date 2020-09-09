Белорусской оппозиционерке Колесниковой угрожали физической расправой, - адвокат
Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на пресс-службу штаба Виктора Бабарыки.
Адвокат Колесниковой Людмила Козак обратила внимание на то, что у Колесниковой нет документов о задержании. Ей были вручены только решение об аресте, санкционированное Генеральной прокуратурой, в котором не указано, кто, когда и где ее задержал.
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Колесникова расценивает события последних дней как похищение и вместе с адвокатом планирует подать соответствующее заявление.
Также она сообщила адвокату, что "сталкивалась с угрозами физического насилия".
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Ранее сообщалось, что в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
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Белорусская оппозиционерка Мария Колесникова не пересекала украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украину.
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