Белорусского оппозиционера Знака задержали, его подозревают в попытках захвата власти
9 сентября, 2020, 17:49
Стало известно местонахождение ранее пропавшего белорусского оппозиционера Максима Знака
Об этом сообщил адвокат оппозиционера Дмитрий Лаевский в комментарии TUT.by.
По информации адвоката, сейчас Знака удерживают в Центральном аппарате Следственного комитета Беларуси. С оппозиционером проводят следственные действия.
Как сообщает NEXTA Live , Знак стал подозреваемым в попытке захвата власти.
Отметим, член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Знак с утра не выходил на связь. Оппозиционер Павел Латушко был последним, с кем общался Знак незадолго до своего исчезновения. После полуночи связь со Знаком была потеряна.
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