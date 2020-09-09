Белорусского оппозиционера Знака задержали, его подозревают в попытках захвата власти

9 сентября, 2020, 17:49

Стало известно местонахождение ранее пропавшего белорусского оппозиционера Максима Знака

Об этом сообщил адвокат оппозиционера Дмитрий Лаевский в комментарии TUT.by.

По информации адвоката, сейчас Знака удерживают в Центральном аппарате Следственного комитета Беларуси. С оппозиционером проводят следственные действия.

Как сообщает NEXTA Live , Знак стал подозреваемым в попытке захвата власти.

Отметим, член президиума координационного совета оппозиции Беларуси Знак с утра не выходил на связь. Оппозиционер Павел Латушко был последним, с кем общался Знак незадолго до своего исчезновения. После полуночи связь со Знаком была потеряна.

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