Беларусь вступит в войну в случае "агрессии Запада" против России, - Лукашенко

9 сентября, 2020, 15:35

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности присоединиться к войне в случае агрессии стран Запада против России

Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.

Как пояснил Лукашенко, такой сценарий возможен в случае, если агрессия будет осуществляться через Беларусь или в зоне ответственности, определенной в союзном договоре с РФ.

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"Белорусская армия - 60 тыс штыков. Она вступает в войну. И российское группировки, оно тоже прописано по плану, которое нас поддерживает, оно с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. Если бы вдруг это произошло на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию ", - добавил он.

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