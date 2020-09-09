Беларусь вступит в войну в случае "агрессии Запада" против России, - Лукашенко
Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.
Как пояснил Лукашенко, такой сценарий возможен в случае, если агрессия будет осуществляться через Беларусь или в зоне ответственности, определенной в союзном договоре с РФ.
Читайте также: США и "буржуйчикы" Лукашенко "назначил" ответственных за протесты в Беларуси
"Белорусская армия - 60 тыс штыков. Она вступает в войну. И российское группировки, оно тоже прописано по плану, которое нас поддерживает, оно с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. Если бы вдруг это произошло на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию ", - добавил он.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-