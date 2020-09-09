 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоБеларусь вступит в войну в случае "агрессии Запада" против России, - Лукашенко

Беларусь вступит в войну в случае "агрессии Запада" против России, - Лукашенко


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о готовности присоединиться к войне в случае агрессии стран Запада против России

Об этом он рассказал в интервью российским СМИ.

Как пояснил Лукашенко, такой сценарий возможен в случае, если агрессия будет осуществляться через Беларусь или в зоне ответственности, определенной в союзном договоре с РФ.

Читайте также: США и "буржуйчикы" Лукашенко "назначил" ответственных за протесты в Беларуси

"Белорусская армия - 60 тыс штыков. Она вступает в войну. И российское группировки, оно тоже прописано по плану, которое нас поддерживает, оно с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. Если бы вдруг это произошло на западном направлении, севернее или южнее, мы бы немедленно защищали Россию ", - добавил он.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

9 сентября, 2020 среда

больше новостей

9 сентября, 2020 среда

8 сентября, 2020 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать