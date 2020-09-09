AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за возможной побочной реакции
Как сообщает CNN , в компании пояснили, что это стандартная мера, применяемая во всех аналогичных ситуациях для того, чтобы предотвратить возникновение у добровольцев серьезных реакций на экспериментальные вакцины.
"Это нормальное функционирование, которое должно происходить каждый раз, когда в одном из испытаний проявляется потенциально непонятное заболевание, пока оно расследуется, чтобы обеспечить целостность испытаний. В масштабных испытаниях болезни будут возникать случайно, но их нужно проверять тщательно и независимо", - рассказали разработчики.
Известно, что "потенциально непонятное заболевание" обнаружили во время "стандартной проверки" в волонтера из Великобритании. Специалисты ожидают, что участник испытаний вскоре поправится.
Сроки прекращения разработки вакцины неизвестны.
AstraZeneca является одной из трех фармкампаний в США, чьи вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.
Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа. В тестах участвуют 30 000 взрослых американцев.
На сегодня коронавируса заразились в мире 27753745 человек.
Антилидер с инфицирования остаются США, Индия, Бразилия и Россия.
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