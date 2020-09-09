AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса из-за возможной побочной реакции

9 сентября, 2020, 11:48

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca приостановила третью фазу испытаний вакцины от коронавируса в США из-за проявления возможного побочного эффекта у одного из пациентов

Как сообщает CNN , в компании пояснили, что это стандартная мера, применяемая во всех аналогичных ситуациях для того, чтобы предотвратить возникновение у добровольцев серьезных реакций на экспериментальные вакцины.

"Это нормальное функционирование, которое должно происходить каждый раз, когда в одном из испытаний проявляется потенциально непонятное заболевание, пока оно расследуется, чтобы обеспечить целостность испытаний. В масштабных испытаниях болезни будут возникать случайно, но их нужно проверять тщательно и независимо", - рассказали разработчики.

Известно, что "потенциально непонятное заболевание" обнаружили во время "стандартной проверки" в волонтера из Великобритании. Специалисты ожидают, что участник испытаний вскоре поправится.

Сроки прекращения разработки вакцины неизвестны.

AstraZeneca является одной из трех фармкампаний в США, чьи вакцины находятся на третьей стадии клинических испытаний.

Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа. В тестах участвуют 30 000 взрослых американцев.

На сегодня коронавируса заразились в мире 27753745 человек.

Антилидер с инфицирования остаются США, Индия, Бразилия и Россия.

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