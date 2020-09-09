Антирекорд COVID-19 в ВСУ: за сутки зафиксировали 68 новых случаев

9 сентября, 2020, 14:02

За минувшие сутки в вооруженных силах Украины зафиксировали рекордное количество случаев заболевания коронавирусом - инфицировано 68 человек

Об этом сообщает Командование медсил в Facebook .

"По состоянию на 10.00 9 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеет - 650 человек. За прошедшие сутки зарегистрировано 68 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19", - говорится в сообщении.



Из них на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 3 военнослужащего, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий Мукачевский военный госпиталь - 1 военнослужащий, Черниговский военный госпиталь - 1 военнослужащий, изолятор воинской части Киевской области - 2 военнослужащих).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение.

Отмечается, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 59 человек (Киевская область - 25 военнослужащих и 7 работников ВС Украины, Львовская область - 11 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Одесская область - 7 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Черниговская область - 2 военнослужащего, Ровенская область - 2 военнослужащего, Хмельницкая и Винницкая области - по 1 военнослужащему и Тернопольская область - и 1 работник ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего за время пандемии выздоровели - 1389 человек, летальных исходов - 6. Сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 534 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 122 человека.

В Украине за минувшие сутки, 8 сентября, обнаружили 2551 новый случай заражения коронавирусом.

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