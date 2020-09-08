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Espreso.tvОбществоЗеленский прибыл в Житомирскую область с рабочей поездкой

Зеленский прибыл в Житомирскую область с рабочей поездкой


фото: president.gov.ua
8 сентября президент Владимир Зеленский приехал в Житомирскую область с рабочим визитом

Об этом сообщает Офис президента.

"Глава государства ознакомится с результатами реализации реформы децентрализации в Украине на примере Высоковский объединенной территориальной общины (ОТО) и примет участие в презентации проекта Стратегии развития Житомирской области до 2027 года", - говорится в пресс-релизе.

В ОП рассказали, что Зеленскому покажут "ход реализации проекта "Большая стройка ".

Также в программе Зеленского запланирована встреча с представителями культуры в области.

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