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Espreso.tvОбществоЗеленский назвал дату встречи Ермака с коллегами по "нормандскому формату"

Зеленский назвал дату встречи Ермака с коллегами по "нормандскому формату"


фото: reuters
По словам президента Владимира Зеленского, встреча советников голов "нормандского формата" состоится в пятницу, 11 сентября

Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции в Сумах, передает Еспресо.TV .

"Мы ждем встречи нормандских советников, она состоится 11 сентября", - сообщил президент.

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Видео - Офис президента:

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