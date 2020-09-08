Зеленский назвал дату встречи Ермака с коллегами по "нормандскому формату"
8 сентября, 2020, 12:16
По словам президента Владимира Зеленского, встреча советников голов "нормандского формата" состоится в пятницу, 11 сентября
Об этом президент Владимир Зеленский рассказал на пресс-конференции в Сумах, передает Еспресо.TV .
"Мы ждем встречи нормандских советников, она состоится 11 сентября", - сообщил президент.
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Видео - Офис президента:
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