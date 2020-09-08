Зеленский: до конца сентября МЗ должно показать формат продолжения медреформы

8 сентября, 2020, 17:08

Об этом он заявил во время брифинга во вторник, 8 сентября, во время рабочей поездки в Житомирскую, передает Интерфакс-Украина .

"Министерству здравоохранения и министру поставлена задача до конца сентября показать формат продолжения медицинской реформы, изменения медицинской реформы, которая должна быть. Потому что плюсы есть, они на поверхности, но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - это такая простая арифметика ", - отметил Зеленский.

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