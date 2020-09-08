Зеленский: до конца сентября МЗ должно показать формат продолжения медреформы
8 сентября, 2020, 17:08
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Министерство здравоохранения должно до конца сентября представить формат продолжения медицинской реформы и изменения в ней
Об этом он заявил во время брифинга во вторник, 8 сентября, во время рабочей поездки в Житомирскую, передает Интерфакс-Украина .
"Министерству здравоохранения и министру поставлена задача до конца сентября показать формат продолжения медицинской реформы, изменения медицинской реформы, которая должна быть. Потому что плюсы есть, они на поверхности, но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - это такая простая арифметика ", - отметил Зеленский.
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