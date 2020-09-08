Завтра на Прикарпатье будут хоронить погибшего на Донбассе воина Тараса Кубийовича

8 сентября, 2020, 21:31

Похороны состоятся завтра, 9 сентября, в 10.00 в селе Ольховцы, Городенковского района

Об этом сообщает ОО "Городенковское районное объединение участников АТО", пишет Блиц-Инфо.

Ночью погибшего привезут в Городенковский район. В Городенке возле часовни воина (территория военкомата) примерно в 3 часа ночи состоится поминальная молитва. Затем тело отвезут в родной дом в с. Ольховцы, где будет проводиться прощальная церемония.

В связи с гибелью мужчины в Городенковском районе объявить с 7 по 9 сентября Дни траура.

Напомним, воин погиб в воскресенье, 6 сентября , в результате вражеского обстрела. Когда началась война Тарас пошел защищать Украину в первые месяцы. Воевал, получил ранения, впоследствии вновь вернулся к боевым собратьям.