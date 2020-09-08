За сутки в 235 киевлян подтвердили COVID-19, четыре заболевших скончались, - Кличко

8 сентября, 2020, 10:23

В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили в 235 человек

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram .

"4 больных умерли. Всего коронавирус унес жизни 246 киевлян. На сегодня в столице уже 15511 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Заболели 123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет, 97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет, 6 девочек от 3 до 17 лет и 9 мальчиков от 1 года до 17 ", - отметил он.

Заболели в том числе и 8 медиков. В больницы столицы попали 34 пациента. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 67 человек. Всего коронавирус преодолели 4826 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 37. В Шевченковском - 35. Но в Днепровском районе - 30 случаев.

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