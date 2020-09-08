Избитый в Киеве Балух находится в реанимации, его оперируют, - Чийгоз

8 сентября, 2020, 17:18

Экс-политзаключенного Кремля Владимира Балуха после избиения оперируют в больнице

Об этом сообщил народный депутат Ахтем Чийгоз в Facebook.

"Сейчас он ( Балух - ред.) лежит на операционном столе. Молимся все за то, чтобы закончилось благополучно", - написал он.

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По словам депутата Ирины Геращенко, Балух попал в реанимацию.

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"По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить ... Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза", - написала она.